Voltiamo Pagina: ''Soddisfazione per il rilancio del Santa Maria della Scala''

"Le iniziative per sensibilizzare lo sblocco di opere pubbliche necessarie per i cittadini e per avviare opere di rilancio del territorio rientrano nella logica di amministrare la città per il bene comune e per posizionare al centro del dibattito politico-amministrativo gli interessi della cittadinanza." Così l'inizio di un intervento del Gruppo consiliare di Siena, Voltiamo Pagina."Per questo esprimiamo il nostro plauso per l'iniziativa assunta dal sindaco De Mossi per spronare gli organi competenti a sbloccare importanti lavori pubblici necessari per l'economia del territorio ed esprimiamo piena soddisfazione per il rilancio del Santa Maria della Scala attraverso i lavori confermati dal sindaco.La crisi che stiamo affrontando per gli effetti del Covid ci impone un maggiore rigore nel gestire la cosa pubblica ed impone a chi amministra comportamenti e iniziative concrete dentro una logica di civismo costruttivo superando schemi ideologici e strumentalizzazioni partitiche.Un'opera pubblica finalizzata al bene comune è un risultato positivo per tutta la comunità e per le generazioni future, e non può e non deve avere colore politico e diventare terreno di scontro per le competizioni tra partiti. Il merito di una buona amministrazione è degli amministratori che hanno ottenuto il voto dei cittadini e devono rispondere sempre ai cittadini e non a logiche partitiche che nulla hanno a che vedere con le dialettiche di una moderna amministrazione di una città."