Valentini (Pd): ''Basta annunci, i cittadini chiedono che il centro storico ed i quartieri di periferia di Siena vengano presidiati con maggiore efficacia''

"'Un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza, ma tre indizi fanno una prova'. Dopo il caos notturno in Salicotto, le proteste dei residenti di Taverne, le risse notturne e l'aggressione in Piazza del Campo sono la inquietante conferma che sulla sicurezza urbana l'assessore Michelotti sta toppando di brutto." Così un intervento del consigliere comunale del Pd di Siena, Bruno Valentini.



"Niente vigili di quartiere, scomparsa la task force affidata ad un esperto carabiniere in pensione. Mentre la Giunta non sa che rispondere in modo ripetitivo: "metteremo più telecamere", la città è sempre più insicura e lo spaccio di droga è diffuso come non mai. Gravissimo l'episodio del pestaggio in Piazza del Campo, che poteva sfociare tragicamente. Fra l'altro in una situazione dove l'assenza degli studenti universitari e la scarsità di turisti dovrebbero facilitare il controllo del territorio. Ed invece la svolta promessa sulla sicurezza urbana non c'è stata e le cose sono addirittura peggiorate. Basta annunci, i cittadini chiedono che il centro storico ed i quartieri di periferia vengano presidiati con maggiore efficacia."