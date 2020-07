Siena, le minoranze chiedono Consiglio straordinario sull'ASP e la revoca delle modifiche statutarie

I Gruppi consiliari PD, Per Siena ed In Campo ritengono utile chiarezza sull’ASP e sul futuro dei suoi servizi e del suo patrimonio

"Cresce ogni giorno la preoccupazione in città sul futuro dei servizi e del patrimonio dell’ASP, in un clima già complicato dai disagi del Covid e dalla crisi economica." Così una nota congiunta dei Gruppi consiliari PD, Per Siena ed In Campo."Dopo le dimissioni collettive dei quattro consiglieri di nomina comunale, espressi da questa stessa Amministrazione da meno di un anno e mezzo, per “differenze di visione strategica rispetto all’istituzione comunale di riferimento” e le modifiche statutarie deliberate dal Consiglio comunale e relative al reclutamento ed all’autonomia del ruolo del direttore, sono tanti i cittadini, familiari degli ospiti e pazienti, dipendenti ed ex dipendenti, associazioni e sindacati che hanno manifestato apprensione per il futuro dell’ASP; partendo dal Campansi, storico simbolo di cura per Siena, che negli anni ha espresso con i propri operatori innovazione e qualità nel servizio pubblico alla persona nella nostra città, confermata anche nel difficile passaggio del Covid.I timori riguardano le modifiche statutarie deliberate e la procedura adottata dall’Amministrazione nei confronti dell’ASP, trattata come ente strumentale, mentre la legge nazionale e regionale e la storia degli istituti di origine raccontano invece che l’ASP è un’azienda pubblica autonoma di servizi alla persona. Anche il Covid, infatti, ha dimostrato a tutti l’importanza del servizio e del patrimonio pubblico nella protezione dei cittadini.Per questo le minoranze, dopo aver già espresso la loro decisa contrarietà dentro e fuori il consiglio comunale, hanno adesso richiesto un consiglio straordinario monotematico sull’ASP di Siena e sul futuro dei suoi servizi e del suo patrimonio, per fare chiarezza e dare una risposta alle preoccupazioni della cittadinanza, chiedendo al contempo all’Amministrazione di revocare le modifiche statutarie da ultimo assunte."