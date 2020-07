Asp, Rsu Usi Siena: ''Dall'opposizione nemmeno una riga sul futuro dei lavoratori''

"Non c è nulla da fare, tutti i partiti politici a Siena, cioè l'opposizione, chiedono lumi sulla modifica dello statuto dell'Asp Città di Siena alla giunta comunale e sono preoccupati per il patrimonio e per i servizi alle persone che offre l'azienda." Così una nota della Rsu Usi Siena."Nulla da fare, nemmeno un rigo a favore e sul futuro lavorativo dei lavoratori di codesta azienda.I lavoratori fanno parte del pacchetto e quindi se ci sono forti preoccupazioni da parte dei partiti politici per il patrimonio dell'azienda e dei servizi ci saranno forti preoccupazioni da parte dei lavoratori del proprio futuro lavorativo."