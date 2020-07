Siena, minorenne trovato in possesso di hashish dalla Guardia di Finanza

Nel corso di un'attività a contrasto del consumo e dello spaccio di stupefacenti da parte del Comando Provinciale della Guardia di Finanza Siena, effettuata nel centro storico della città, intorno alle 2.30 della scorsa, un minorenne italiano è stato trovato in possesso di circa 3,5 grammi di hashish in via del Porrione.I militari delle Fiamme Gialle hanno pertanto proceduto alla contestazione ed al sequestro della sostanza, ai sensi dell’art. 75 DPR 309/1990, notificando gli atti al genitore dell'interessato, avvisato delle operazioni dei Finanzieri, i quali sono stati poi trasmessi alla locale Prefettura per le sanzioni previste."Tali attività di prevenzione e repressione, coerentemente alle linee di indirizzo impartite dall’autorità di vertice del Corpo - spiega la Guardia di Finanza di Siena -, testimoniano, ancora una volta, il costante presidio attuato dalle Fiamme Gialle senesi su tutto il territorio di competenza, impegnate a fare in modo che i luoghi di pubblico ritrovo costituiscano spazi di sana frequentazione, a tutela della collettività, in particolare dei più giovani e dell’ordine pubblico in generale."