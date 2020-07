"Sicurezza e ordine pubblico: intervento di Sena Civitas

"Schiamazzi, furti, risse, bullismo, atteggiamenti violenti sempre più spesso di “branco”. Un modo incivile e socialmente pericoloso di riappropriarsi del centro, di vivere la città. Cose già viste, vissute ormai come normali in tante altre città. Anche Siena si sta adeguando?" Così l'inizio di un intervento del circolo Sena Civitas."Probabilmente non è soltanto un problema di ordine pubblico, di sicurezza, di controllo del territorio. Ci vorrà anche qualcosa di più. Sarà necessario rifare appello al tessuto civico, associativo. Sarà necessario che angoli della città non siano soltanto illuminati e poi lasciati territorio libero per spacciatori indisturbati o di ritrovo per gruppi poco rassicuranti.Le telecamere svolgono poi una importante funzione preventiva se il controllo visivo è continuo e non solo legato al verificarsi di episodi violenti. Questi aspetti non hanno colore politico: l'ordine pubblico è ordine pubblico; punto. La sicurezza è sicurezza. Il sale della convivenza civile e della democrazia è racchiuso nella frase 'la libertà di ciascuno finisce dove inizia quella dell’altro'."