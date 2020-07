Siena, 30enne ubriaco alla guida provoca incidente: denunciato, patente ritirata e auto sequestrata

Alcuni giorni fa, attorno alle 4.40 di notte, le Volanti della Questura di Siena sono state inviate dalla Sala Operativa in strada Massetana per la segnalazione di un incidente stradale nel quale risultavano coinvolte più autovetture.Giunti sul posto, gli agenti hanno accertato che il conducente di una Fiat Punto, un bolognese trentenne, dopo aver perso il controllo del mezzo, è andato a sbattere contro tre auto in sosta. Ferito, l'uomo è stato trasportato al pronto soccorso con un'ambulanza del 118 fatta giungere sul posto.Dopo aver fatto rimuovere il mezzo, gli agenti, avendo intuito che la causa dell’incidente poteva ricondursi ad un'assunzione smodata di alcol - con conseguente alterazione psicofisica - hanno fanno sottoporre il 30enne ai prelievi del sangue per la verifica dell'eventuale stato di ubriachezza. Le analisi effettuate al pronto soccorso hanno confermato il sospetto: è infetti emerso un elevato tasso alcolemico, superiore di ben quattro volte il limite consentito.Sulla base di tali riscontri, pertanto, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno provveduto a ritirare la patente al conducente, ed a sequestrargli - per la successiva confisca - l’autovettura con cui era alla guida in stato di ubriachezza. Inoltre il 30enne è stato denunciato alla locale Procura della Repubblica per il reato di guida in stato di ebbrezza.