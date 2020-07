Rotary Club Siena, passaggio di consegne: Elisabetta Miraldi nuovo presidente

Si è svolta lo scorso 18 giugno la Cerimonia del Passaggio del Collare del Rotary Club Siena, durante la quale il presidente uscente, Francesco De Feo ha passato le consegne al nuovo presidente Elisabetta Miraldi.



La cerimonia si è svolta in un modo diverso dal solito, ma non per questo meno coinvolgente; tra un periodo che finisce e uno che inizia, nell’ottica di una reale continuità di progetti ed entusiasmo, i rotariani hanno vissuto questo momento carico di emozioni, immersi nel verde del Parco Sculture del Chianti, a Pievasciata, dove lo spazio aperto ha permesso ai numerosi intervenuti di rispettare le norme anti-Covid 19, muniti di mascherine e nel rispetto del distanziamento fisico.



Il presidente uscente De Feo ha ringraziato la squadra che lo ha supportato e tutti coloro che hanno collaborato nella gestione del club e, dopo aver sintetizzato le attività svolte nel corso dell’anno sociale appena terminato, ha messo in evidenza come le difficoltà legate alla pandemia di COVID-19, non abbiano fermato l’attività del club e soprattutto la realizzazione di importanti service.



Il presidente 20/21 Elisabetta Miraldi nel suo discorso di presentazione ha ribadito la volontà di dedicare tempo ed energie alla preparazione di service utili a sostenere l’economia, poiché in questo momento è fondamentale darle una nuova spinta, in particolare al settore turistico, fondamentale per tutta l'Italia, ma ancor di più per Siena. A causa della attuale situazione, sarà sicuramente necessario portare dei cambiamenti nel Club, ma, come diceva Paul Harris, storico fondatore del Rotary, dobbiamo “essere rivoluzionari di tanto in tanto” ed impegnarci a lavorare insieme per promuovere nel mondo cambiamenti positivi e duraturi.