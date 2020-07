Siena, questionario on line per riorganizzare la raccolta rifiuti delle utenze non domestiche nel centro storico

"L’Amministrazione comunale – informa l’assessore all’Ambiente del Comune di Siena, Silvia Buzzichelli - sta promuovendo un'azione ricognitiva presso tutti gli esercizi commerciali, artigianali e professionali del centro storico, al fine di acquisire dati utili per la riprogrammazione del servizio di raccolta rifiuti in modo da rispondere, al meglio, alle varie esigenze di modalità e orari e, in parallelo, garantire la tutela e il decoro urbano".D'intesa con il gestore unico SEI Toscana, tutti i titolari di utenze non domestiche del centro storico sono pertanto invitati a compilare un apposito questionario, attivo fino al prossimo 31 agosto, pubblicato sul sito del Comune seguendo il percorso: Servizi Online > Servizi al cittadino > Indagine conoscitiva raccolta rifiuti utenze non domestiche centro storico > e teso a conoscere, in particolare, orari di apertura, giorni di consegna dei fornitori, tipologia e quantitativi di rifiuti prodotti, possibilità di stoccaggio dei bidoni e ogni altra informazione utile a evidenziare le necessità delle singole attività.