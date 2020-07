Elezioni Regionali, Susanna Ceccardi a Siena

La candidata del centrodestra alla Presidenza della Regione Toscana ed europarlamentare della Lega, Susanna Ceccardi, sarà domani, venerdì 17 luglio, a Siena per un incontro con il sindaco De Mossi, con la Confcommercio e con i cittadini.



Questo il programma degli incontri:



ore 17.15: incontro Fipe-Confcommercio, presso "Caffè 19zero3" in piazza del Mercato.



ore 18.15: incontro col sindaco di Siena Luigi De Mossi, presso il Palazzo comunale.



ore 19.15: incontro con i cittadini ed aperitivo presso il "Tartarugone" in piazza del Mercato.