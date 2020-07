Siena, norme per l'accesso alla Ztl dei mezzi di attivitÃ  produttive e artigianali

Siena, norme per l'accesso alla Ztl dei mezzi di attività produttive e artigianali

Durante la seduta di ieri, giovedì 16 luglio, la Giunta comunale di Siena ha sospeso il divieto, nella fascia oraria 8-8.30, del transito in entrata dei mezzi di attività produttive e artigianali autorizzati ad accedere alla ZTL e che valeva anche durante il periodo di chiusura delle scuole.



"Un provvedimento necessario per meglio armonizzare varie esigenze - ha dichiarato il vicesindaco Andrea Corsi -. Non aveva infatti senso mantenere in atto un divieto previsto con i plessi scolastici aperti, per questo durante il periodo di chiusura delle scuole ci è sembrato opportuno prevederne la sospensione, soprattutto in questo delicato momento economico determinato dall’emergenza Covid-19, che vede la nostra amministrazione impegnata su più fronti per salvaguardare la ripresa economica della città attraverso azioni mirate a favore delle attività di impresa".



Come criterio univoco per consentire il passaggio dei veicoli destinati al trasporto di merci, manutenzione degli impianti, edilizia sarà seguito il calendario scolastico adottato dalla Regione Toscana per gli istituti di ogni genere e grado che svolgono attività didattica su 5 giorni settimanali senza tenere conto delle particolarità costituite dalle scuole dell’infanzia che possono anticipare o posticipare gli orari di lezione, degli istituti di secondo grado che svolgono esami e percorsi formativi modulari ed infine delle Istituzioni scolastiche autonome.