Comune di Siena: richiesta contributi per danni dagli eventi meteo del novembre 2019

Con apposita ordinanza n. 674 del 2020, del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, è stato disposto l’immediato sostegno a favore dei nuclei familiari e delle attività economiche e produttive che hanno subito danni derivanti dagli eventi metereologici avvenuti nel novembre 2019.Per informazioni e modalità di richiesta del contributo per danni a immobili nel territorio comunale di Siena consultare il link: https://www.comune.siena.it/La-Citta/Territorio/Manutenzione-Ambiente-e-Verde-e-Nuove-Opere/Ambiente-Logistica-e-Protezione-Civile/Protezione-Civile/EVENTO-NOVEMBRE-2019-SCHEDE-PER-RICOGNIZIONE-PRIVATI-E-ATTIVITA-ECONOMICHE-E-PRODUTTIVE , dove si possono scaricare i moduli per fare la ricognizione dei danni subiti e richiedere l’immediato contributo finalizzato al recupero della funzionalità delle abitazioni principali o della sede dell’attività economica e produttiva, in regola con la normativa urbanistica. L’importo massimo erogabile è di 5.000 euro per i nuclei familiari e 20.000 per le attività.La domanda, sottoscritta, dovrà pervenire entro le ore 23.59 del prossimo 7 agosto esclusivamente all’Amministrazione comunale dove il bene danneggiato è ubicato.Le attività economiche possono inviare la richiesta all’indirizzo di posta certificata: comune.siena@postacert.toscana.it mentre i privati oltre ad inoltrarla a mezzo PEC, potranno consegnarla a mano all’ufficio Protocollo in piazza del Campo n.1, oppure con raccomandata A/R.