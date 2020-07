In Campo: ''Siena, una strana estate con il problema sicurezza che incombe''

"E’ un momento di tranquillità relativa quello che sta vivendo Siena in questi ultimi giorni. Sì perché se i senesi dopo aver vissuto un anno complesso, culminato in un’estate senza Palii, si sono giustamente riversati in massa sulle spiagge del litorale toscano e di altre regioni, non va dimenticato che fino a due settimane fa le notti dei week-end senesi erano state caratterizzate da bruttissimi avvenimenti quali risse, pestaggi e altro, che avevano visto purtroppo protagonisti giovanissimi della nostra città che compivano le loro scorribande indisturbati nelle vie del nostro centro storico." Così un intervento dell'associazione In Campo."In Consiglio comunale In Campo ha presentato una mozione sull’abuso di alcool, contenente proposte di provvedimenti urgenti tesi a contrastare questo dilagante fenomeno così strettamente legato ai temi della sicurezza e della vita notturna cittadina. Come tutti sappiamo le forze di maggioranza, pur avendo concordato con la nostra mozione a parole, poi hanno votato contro la mozione, adducendo quale motivazione che l’assessore Appolloni stava già lavorando per incontrare l’Asl e fare con essa un non ben specificato protocollo d’intesa. E' passato un mese e, guarda caso, non si ha più notizia del protocollo, né di altro. In compenso nei primi due weekend di luglio gli episodi si sono ripetuti in maniera molto preoccupante e in rete è stato postato il video del pestaggio estremamente violento, avvenuto in Piazza del Campo, che ha visto come protagonisti dei minorenni.Ora la domanda che poniamo è questa: alla fine dell’estate quando la città si ripopolerà siamo sicuri che questi bruttissimi episodi non si ripeteranno più, siamo sicuri che il Comune sarà in grado di garantire la sicurezza per i nostri ragazzi? Noi pensiamo di no e che sarà difficile senza predisporre apposite iniziative."