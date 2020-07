Comune di Siena: avviso pubblico per accoglienza bambini da 3 a 36 mesi nella lista dei nidi d'infanzia

Il Comune di Siena ha approvato l’avviso pubblico rivolto ai gestori di servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) privati, accreditati e ubicati nel territorio senese interessati al progetto regionale D.D.R.T. n.10094 del 2/7/2020, per consentire l’accoglienza dei bambini collocati nella lista di attesa dei nidi d’infanzia comunali per l’anno 2020-2021.Il progetto, nato per conciliare i tempi di vita e di lavoro, è rivolto ai genitori in possesso di un ISEE per prestazioni agevolate rivolte a minorenni, inferiore a 50mila euro, che abbiano fatto domanda agli asili del Comune rimanendo fuori dalla graduatoria di prossima pubblicazione."E’ un altro passaggio importante - ha dichiarato l’assessore all’Istruzione Paolo Benini - a favore delle famiglie. Vogliamo assicurare pari opportunità nell’accesso ai servizi per la prima infanzia integrando pubblico e privato e favorendo così un numero maggiore di bambini soprattutto con madri e padri lavoratori".I gestori dovranno compilare l’apposito modulo reperibile al seguente link: http://www.comune.siena.it/La-Citta/Istruzione/Infanzia/Servizi-educativi-per-la-prima-infanzia-e-scuole-dell-infanzia-privati e inviarlo all’Ufficio protocollo del Comune di Siena con raccomandata a.r. (farà fede la data del timbro postale) o tramite PEC ( comune.siena@postacert.toscana.it ) entro il prossimo 10 agosto.Le convenzioni che si instaureranno, dopo un’attenta individuazione dei soggetti interessati da parte dell’Amministrazione, avranno la durata di un anno scolastico: da settembre 2020 a giugno 2021.