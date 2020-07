Ztl di Siena aperta al mattino, Cna: ''Decisione corretta''

Cna a margine sull’accesso al centro storico di Siena delle imprese: "La delibera della giunta viene incontro alle richieste delle aziende"

Il Comune di Siena ha sospeso il divieto di accesso ai varchi della ZTL del centro storico, che interessava i mezzi operativi in entrata e in uscita la mattina dalle 8 alle 8.30: “Un'operazione di buon senso, che almeno in parte migliora le problematiche di accesso delle imprese al centro cittadino e viene incontro alle richieste fatte dall’associazione, che hanno così trovato una soluzione logica e pragmatica”, così riporta una nota della Cna a margine del provvedimento del massimo ente senese.Di fatto trasporto merci, installatori, manutentori, edili in quella fascia oraria non potevano entrare nel centro storico. La Giunta ha così deliberato che, almeno per il periodo di chiusura delle scuole (fino a metà settembre e poi a dicembre) i mezzi operativi potranno accedere nelle prime ore del mattino, ovvero quando aprono i cantieri ed iniziano manutenzioni e rifornimenti.“Per gli artigiani e le imprese è un passo importante, ma ora c’è da andare avanti e con lo stesso spirito costruttivo e di collaborazione trovare altre soluzioni che rendano più agevoli gli interventi ed il movimento merci nel cuore della città. Come sempre nel merito dei singoli provvedimenti Cna è disponibile al confronto ed a fornire il suo apporto costruttivo”, conclude la nota dell’associazione.