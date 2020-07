Forzoni (FdI): ''Polizia della Questura sfrattata da Provincia e Prefettura, chiediamo spiegazioni''

E’ stata presentata in consiglio provinciale da Maurizio Forzoni, capogruppo di Fratelli d’Italia del Comune di Siena, un’interrogazione in merito all’assegnazione dei posti auto all’ interno del cortile del palazzo della Provincia in Piazza Duomo n. 9.Forzoni osserva che gli Agenti della Polizia di Stato della Questura di Siena, svolgono dalle ore 7.00 alle ore 01.00 (tre turni 7-13, 13-19 19.-01) servizio di vigilanza all’ingresso del palazzo della Prefettura e della Provincia e che nel cortile del palazzo della Provincia sono ubicati i parcheggi ad uso del personale dipendente e degli ospiti sia della Provincia stessa che quelli della Prefettura. Recentemente il Presidente della Provincia, nel riorganizzare l’utilizzo del parcheggio, non ha riservato alcun posto auto alla Questura.“Abbiamo raccolto le giuste e legittime proteste del sindacato FSP Polizia di Stato - afferma il consigliere di Fratelli d’Italia - che ha lamentato come il personale della Questura sia costretto a parcheggiare le proprie auto in Piazza del Duomo o in Piazza Iacopo della Quercia, costringendo il personale per lo più residente fuori dal Comune, ad estenuanti ricerche per rinvenire un posto auto adeguato e che non crei intralcio.Occorre – conclude Forzoni – che sia riservato alla Questura di Siena almeno due posti auto per il personale in servizio nelle varie turnazioni; per questo chiediamo al Presidente della Provincia di riconoscere l’utilità del servizio svolto da sempre dagli agenti della Polizia di Stato della Questura di Siena cui va il nostro incondizionato sostegno”.