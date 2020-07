Il Consiglio comunale di Siena convocato per martedì 28 luglio: l'ordine del giorno

Convocazione alle ore 9 presso la Sala del Capitano del Popolo di Palazzo Pubblico

Il Consiglio comunale di Siena è convocato per martedì 28 luglio alle ore 9,00 con eventuale prosecuzione dei lavori residui il giorno successivo, nella sala del Capitano del Popolo del Civico Palazzo, in seduta pubblica in prima convocazione, per la trattazione degli argomenti di seguito descritti nell'ordine del giorno.1 PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO 80 2020 ALLEANZA TERRITORIALE CARBON NEUTRALITY: SIENA. SCHEMA DI CONVENZIONE. APPROVAZIONE.2 PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO 83 2020 RATIFICA DELIBERA G.C. N. 190 DEL 18/06/2020 AVENTE AD OGGETTO: “VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 EX ART. 175, COMMA 4 DEL D.LGS. 267/2000 E SS.MM.II.”.3 PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO 100 2020 RATIFICA DELIBERA G.C. N. 213 DEL 02/07/2020 AVENTE AD OGGETTO: “VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 EX ART. 175, COMMA 4 DEL D.LGS. 267/2000 E SS.MM.II.”.4 PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO 91 2020 RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO 2019 – APPROVAZIONE.5 PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO 99 2020 ISTITUZIONE BIBLIOTECA COMUNALE DEGLI INTRONATI - “RENDICONTO DELLA GESTIONE DEL BILANCIO ANNO 2019 – APPROVAZIONE.6 PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO 86 2020 REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE – APPROVAZIONE.7 PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO 85 2020 APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – L. 160/2019 ART. 1, COMMA 738 SS.8 PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO 94 2020 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) DI CUI AL COMMA 738 DELL'ART. 1 DELLA L. 27/12/2019 N. 160 – DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2020.9 PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO 103 2020 EQUILIBRI DI BILANCIO 2020/2022 – VARIAZIONE GENERALE DI ASSESTAMENTO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI (ARTT. 175 CO. 8 E 193 CO. 2, D.LGS. 267/2000; ARTT. 20-21 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA').10 PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO 106 2020 SERVIZIO DI GESTIONE DELLA MOBILITA' E DELLA SOSTA NEL COMUNE DI SIENA AFFIDATO IN HOUSE A SIENA PARCHEGGI S.P.A. - EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA “COVID19” - RIDETERMINAZIONE CANONE PER L'ANNO 2020 – APPROVAZIONE.11 APPROVAZIONE VERBALI 97 2020 APPROVAZIONE VERBALI DI PRECEDENTI SEDUTE CONSILIARI (08/05/2020 – 19/05/2020 – 29/06/2020).12 COMUNICAZIONI 96 2020 COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – COMUNICAZIONI DEI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI.13 INTERROGAZIONE 58 2020 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEI GRUPPI GRUPPO MISTO LAURA SABATINI, VOLTIAMO PAGINA FEDERICO MINGHI, SENA CIVITAS PIETRO STADERINI SU DISAGI DEGLI ABITANTI PER MANCATA POTATURA DEI LECCI IN VIA MAMELI.14 INTERROGAZIONE 92 2020 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO LUCA MICHELI IN MERITO ALL'ISTITUZIONE DI SUPERFICI DESTINATE ALLA SOSTA PER RESIDENTI, INTERNE ALL'AREA A PARTICOLARE RILEVANZA URBANISTICA (ARU) VALLI.15 INTERROGAZIONE 93 2020 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO LUCA MICHELI IN MERITO ALLA SISTEMAZIONE E ALL'AMPLIAMENTO DEL PARCHEGGIO SCAMBIATORE IN ZONA CORONCINA, NELL'AREA DI PROPRIETA' DEL CIRCOLO “LA CORONCINA”.16 INTERROGAZIONE 98 2020 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO BRUNO VALENTINI IN MERITO ALL'OCCUPAZIONE STRAORDINARIA DEL SUOLO PUBBLICO.17 INTERROGAZIONE 102 2020 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO BRUNO VALENTINI SU MISURE STRAORDINARIE PER AIUTARE CITTADINI ED IMPRESE AD AFFRONTARE E SUPERARE L'EMERGENZA COVID.18 INTERROGAZIONE 104 2020 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO IN CAMPO CLAUDIO CERRETANI IN MERITO ALLE AZIONI NECESSARIE PER LA RIPRESA DELL'ATTIVITA' SCOLASTICA DOPO L'EMERGENZA COVID-19.19 INTERROGAZIONE 105 2020 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PER SIENA VANNI GRICCIOLI, MASSIMO MAZZINI, PIERLUIGI PICCINI IN MERITO A UN PRESUNTO EPISODIO DI RAZZISMO.20 INTERROGAZIONE 107 2020 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO VOLTIAMO PAGINA FERERICO MINGHI, TOMMASO BARTALINI, CARLO MARSIGLIETTI IN MERITO AI PROBLEMI EMERSI IN UN INCONTRO TENUTOSI CON I CITTADINI RESIDENTI NEL QUARTIERE DI ISOLA D'ARBIA.21 INTERROGAZIONE 110 2020 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO FORZA ITALIA LORENZO LORE', MARIA CONCETTA RAPONI, FABIO MASSIMO CASTELLANI IN MERITO ALL'ORGANIZZAZIONE DEL CUP A SIENA, ANCHE CON RIGUARDO AL CAMBIO DI APPALTO DI SERVIZIO.22 INTERROGAZIONE 111 2020 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO LUCA MICHELI IN MERITO AL PROGRAMMA DI INCENTIVAZIONE DELLA MOBILITA' URBANA SOSTENIBILE DENOMINATO “PRIMUS”.23 MOZIONE 95 2020 MOZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO LEGA ELEONORA RAITO IN MERITO AD UN'INFORMAZIONE CORRETTA SUL MASSACRO DELLE FOIBE E LA CONDANNA DEL NEGAZIONISMO NEI CONFRONTI DEI S.D. TRAGEDIA.24 MOZIONE 101 2020 MOZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO SENA CIVITAS PIETRO STADERINI SUI FATTI DI HONG KONG.25 MOZIONE 108 2020 MOZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PER SIENA VANNI GRICCIOLI, MASSIMO MAZZINI, PIERLUIGI PICCINI SULLA DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE NUMERO 597 DEL 4 GIUGNO 2018 AVENTE PER ARGOMENTO: INDIRIZZI PER LO SVILUPPO DEL MODELLO ASSISTENZIALE INFERMIERE DI FAMIGLIA E DI COMUNITÀ.26 MOZIONE 109 2020 MOZIONE DEI CONSIGLIERI DEI GRUPPI PARTITO DEMOCRATICO ALESSANDRO MASI, GIULIA PERICCIOLI, BRUNO VALENTINI, LUCA MICHELI, IN CAMPO CLAUDIO CERRETANI, PER SIENA MASSIMO MAZZINI, VANNI GRICCIOLI, PIERLUIGI PICCINI SULL'ASP CITTÀ DI SIENA E SUL FUTURO DEI SUOI SERVIZI E DEL SUO PATRIMONIO – RICHIESTA EX ARTICOLO 36 DEL REGOLAMENTO C.C..