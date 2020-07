Siena, furto alla Coop di San Miniato: denunciata una donna

Intervenuta la Polizia Municipale che ha denunciato la donna anche per resistenza a pubblico ufficiale

Denunciata a piede libero per furto e resistenza a pubblico ufficiale una donna di nazionalità italiana. Il fatto è accaduto questa mattina, giovedì 23 luglio, quando il personale del supermercato Coop di San Miniato a Siena ha chiamato la Polizia Municipale per aver sorpreso una donna intenta a rubare della merce all’interno del negozio.Gli agenti, prontamente intervenuti, hanno proceduto all’identificazione e alla denuncia a piede libero per furto e, vista la reazione della persona durante il controllo, anche per resistenza a pubblico ufficiale.