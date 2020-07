Rifiuti abbandonati in viale Sclavo, interventoÂ del Comune di Siena

Rifiuti abbandonati in viale Sclavo, intervento del Comune di Siena

Il Comune di Siena ha scoperto una discarica abusiva a poca distanza dal centro storico ed è prontamente intervenuto per la bonifica della zona.



Durante i lavori di pulitura e risanamento nella parte verde del piazzale della Mens Sana (a ridosso della strada di viale Sclavo) sono stati rinvenuti dagli operai specializzati numerosi rifiuti incivilmente abbandonati nel corso degli anni. Una parte, assimilabili a quelli urbani, sono già stati rimossi. Purtroppo sono emersi anche materiali pericolosi come bombole di gas e perfino elettrodomestici che la folta vegetazione aveva nascosto. Per lo smaltimento sarà necessario l'intervento della Sei Toscana che la Direzione manutenzione, ambiente e verde del Comune di Siena ha già contattato per una azione di bonifica urgente.



Sul posto è stata fatta una ricognizione anche da parte dei tecnici dell'ufficio logistica e della polizia municipale. Sono stati informati il sindaco Luigi De Mossi e l'assessore all'ambiente Silvia Buzzichelli. Il cantiere dei lavori per il taglio dell'erba e della boscaglia resterà aperto ancora una settimana e gli operai provvederanno ad ultimare la raccolta e rimozione differenziata di tutta l'immondizia, anche quella che, nel caso, sarà rinvenuta ulteriormente.