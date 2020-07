Siena, In Campo: ''Governo di istituzioni pubbliche finalizzato ad occupazione di poltrone e a spartizione del potere''

"A leggere i giornali locali e toscani di questi giorni, si direbbe che il vero centro del mandato di un sindaco siano gli incarichi che questo conferisce nelle società controllate, partecipate o collegate. Se è così potremmo riuscire a spiegarci la vicenda Asp, oppure la vicenda Estra o anche la nomina in qualche altra società di trasporti locali." Così un intervento dell'associazione In Campo."Ma se non è così, sarebbe molto difficile per noi cittadini capire come mai i vertici di Asp nominati dal sindaco De Mossi con mandato triennale, dopo appena un anno e mezzo, danno le dimissioni irrevocabili per differenti visioni strategiche sul futuro della società.Allo stesso modo risulterebbe incomprensibile il teatrino sulla riconferma di Macri ad Estra a cui assistiamo in questi giorni.E poi a proposito: le competenze nel dirigere aziende non servono più? Perché se servono vorremmo sapere quali sono le competenze dell’ex assessore allo sport Tafani nel dirigere il Train.Ma forse tutto questo interessa poco visto che ora siamo in tempo di mare e vacanze. Se invece interessa dovremmo iniziare a domandarci se tutti coloro che a Siena hanno parlato di cambiamento, lo hanno fatto solo per arrivare al tanto agognato potere, così da mettere gli amici nelle poltrone giuste."