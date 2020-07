Comune di Siena, iscizioni trasporto scolastico: riapertura termini e rimborso abbonamenti

A partire da mercoledì 29 luglio e fino al 7 agosto sarà riaperta la piattaforma per le iscrizioni online al servizio di trasporto scolastico dell'anno 2020/2021 per le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado del territorio comunale, per gli utenti che, per vari motivi, non hanno potuto provvedere entro la precedente scadenza.Tutte le istruzioni per l'accesso alla piattaforma saranno riportate nel sito istituzionale www.comune.siena.it nella sezione Servizi Online - Servizi al Cittadino - Trasporto scolastico, dove sono specificati anche i riferimenti da contattare per eventuali dubbi o chiarimenti. Sarà sufficiente registrarsi, acquisire le relative credenziali di accesso e seguire le istruzioni per l'inserimento della domanda.Relativamente al servizio non usufruito nei mesi di chiusura delle scuole per l'emergenza sanitaria da Covid-19, dal prossimo 14 agosto nel sito di Tiemme www.tiemmespa.it, all'interno di un'apposita sezione accessibile dalla homepage, è possibile richiedere la proroga dell'abbonamento non usufruito o il suo rimborso.Coloro che non intendono fruire della proroga possono chiedere il rimborso che sarà effettuato tramite bonifico successivamente al 30 settembre 2020. Le richieste dovranno pervenire entro il prossimo 10 settembre.Chi invece usufruirà del servizio di trasporto per il prossimo anno scolastico potrà richiedere l'emissione di un titolo di viaggio aggiuntivo che proroga la validità del precedente abbonamento fino al 31/12/2020. Non saranno accettate richieste provenienti da altri canali: lettere, mail o pec. Sono esclusi da rimborsi o proroghe quelli in possesso di titolo di viaggio gratuito."Desidero ringraziare la società Tiemme e gli uffici comunali - dice l'assessore all'Istruzione Paolo Benini - per l'impegno profuso per questo necessario passaggio che consente ai cittadini, con modalità semplice e agevole, di ottenere il dovuto rimborso".Ulteriori informazioni sono disponibili nel sito www.tiemmespa.it