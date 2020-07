Con ''Spider-Man: un nuovo universo'' continua il cinema all'aperto ad Isola d'Arbia

Giovedì 30 luglio alle 21.45 nel giardino pubblico di via della Mercanzia



Dopo il successo di “Fantastic Mr Fox”, è la volta, il prossimo giovedì 30 luglio alle 21.45 (a ingresso libero) e nei giardini di via della Mercanzia, delle avventure di “Spider-Man: un nuovo universo”. Il film diretto da Bob Persichetti, Peter Ramsey e Rodney Rothman animerà il secondo appuntamento con il cinema all’aperto dedicato ai più giovani di "E…state all'Isola" nato dal progetto “Giovani nei quartieri” per regalare momenti di svago e socializzazione ai residenti dell’Isola d’Arbia.



Primo film d'animazione con l'Uomo Ragno come protagonista e debutto cinematografico di Miles Morales, basato sul fumetto del Ragnoverso. La pellicola racconta di un nuovo giovane Spider-Man che dovrà salvare New York da Kingpin insieme ad altri uomini e donne ragno dei fumetti Marvel provenienti da universi alternativi. Una dedica alla memoria dei creatori di Spider-Man, Stan Lee e Steve Ditko, entrambi deceduti nel 2018.



"Il cinema - ha dichiarato l’assessore alle politiche giovanili Clio Biondi Santi - è cultura fatta di modelli sociali e valori di cui la comunità e, tanto più i giovani, hanno bisogno per guardare il mondo. Questa rassegna vuole essere proprio questo e siamo felici di constatare che siano in primis le future generazioni ad accogliere con entusiasmo questo invito".



Il calendario proseguirà poi il 13 agosto con “Anastasia”, regia di Don Bluth e Gary Goldman, e si concluderà il 27 agosto, con “Akira” di Katsuhiro Ōtomo.