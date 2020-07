Consuntivo 2019, PD: ''Se non migliora gestione, Comune non riuscirà a compensare minori entrate e maggiori accantonamenti''

Intervento del Gruppo consiliare PD sul consuntivo 2019 del Comune di Siena



"Il consuntivo 2019 dimostra una insufficiente capacità di riscossione, soprattutto per i servizi a domanda e per le sanzioni del codice della strada. E paga le conseguenze di aver affidato, nonostante gli allarmi delle minoranze, il servizio di riscossione a una partecipata come Siena Parcheggi, che finora ha fatto tutt’altro." Così un intervento del Gruppo consiliare PD sul consuntivo 2019 del Comune di Siena.



"Infatti, si registra un ulteriore incremento del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità (FCDE), che tocca i 43 milioni di euro; oltre all’accantonamento per contenziosi per 2 milioni.



lnoltre, emerge come i pagamenti siano stati superiori agli incassi, “bruciando” il fondo di cassa, che scende di due milioni.



A questo si aggiunge la mano di coppale del Covid-19 e di questa nuova e incredibile crisi. Ma è proprio negli eventi eccezionali che la struttura e le finanze del comune devono reagire in misura straordinaria, riuscendo ad affrontare gli shock economici e sociali, senza venirne totalmente travolti.



Si prevedono circa dieci milioni di entrate in meno, ma i fondi messi a disposizione dal Governo hanno tamponato in parte questa situazione.



Inoltre, grazie ai provvedimenti normativi approvati dal Parlamento è ora pienamente possibile l’utilizzo dell'avanzo di amministrazione e quindi sono disponibili 5 milioni per le spese da emergenza Covid. Ed il Governo sta preparando ulteriori interventi per garantire le funzioni fondamentali del Comune, compensando ad esempio le minori entrate per l'imposta di soggiorno.



In questo modo, la manovra complessiva di sostegno statale alla nostra città supererà i 10 milioni di euro. Ma in questa fase eccezionale possiamo basare la nostra politica di bilancio solo sugli aiuti che arriveranno dallo Stato e dalla Comunità europea?



Non è una novità l'assenza di strategia e visione nei programmi e nei rendiconti di bilancio. Oltretutto, sono in corso nuove assunzioni, obbiettivo meritevole, ma ci preoccupa la sostenibilità: il vero dilemma nella prospettiva di questo bilancio.



Questa è la stagione degli investimenti sulle scuole e per favorire ricerca, cultura e sostegno ad un welfare con tempi nuovi e maggiori bisogni. C'è la necessità di una regia pubblica e di un braccio efficiente. Non basta un Comune solo “vigile”; occorre un comune “ufficio”, cioè punto di ascolto e soluzione all’incertezza crescente dei cittadini e delle istituzioni.



L'attenzione ai costi, le scelte mirate e la competenza e dedizione del nostro personale faranno la differenza. Il PD è pronto a proporre soluzioni per far sì che Siena riesca a uscire con i minori danni possibili da questa crisi."