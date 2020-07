Compie 107 anni Ida Manganelli, la donna più longeva della provincia di Siena

Ida Manganelli, classe 1913, oggi, giovedì 30 luglio, compie 107 anni.



Nata a San Marcellino, nel comune di Gaiole in Chianti, Ida Manganelli si è trasferita a Siena, dove si è sposata ed ha avuto due figli: Graziella e Carlo. Ha trascorso la sua infanzia nei boschi allevando gli animali del podere di suo padre e dopo il matrimonio si è dedicata alla casa ed alla famiglia.



Una donna tenace, forte, sempre sorridente ha vissuto la pandemia della spagnola tra il 1918 ed il 1920 dalla quale è guarita arrivando fino ad oggi. Da alcuni anni Ida è ospite della casa di riposo “Il Pavone”, fuori porta Romana a Siena, dove trascorre le sue giornate leggendo, colorando,giocando a tombola, in cerca di buona compagnia ha sempre una battuta pronta per far sorridere tutti.



Facciamo i nostri auguri alla donna più longeva della provincia di Siena!