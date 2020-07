Fondazione Mps e Con i Bambini: 800mila euro per interventi contro la povertà educativa post emergenza

Dopo la positiva esperienza di due anni fa che ha portato alla realizzazione del progetto “Per fare un albero”, la Fondazione MPS e l'impresa sociale Con i Bambini rinnovano la loro collaborazione per contrastare la povertà educativa e promuovere un’educazione inclusiva, accessibile e di qualità nel territorio provinciale senese.L’impegno congiunto dei due enti, che metteranno complessivamente a disposizione risorse per 800.000 euro, è adesso finalizzato a promuovere un programma di intervento volto a sostenere l’offerta didattica ed educativa nella fase post-emergenza coronavirus Covid-19, da costruire e sviluppare insieme alle istituzioni scolastiche e agli enti del terzo settore.Il capofila dell’intervento è stato individuato nella cooperativa sociale Camaleonde, che ha già iniziato a svolgere i necessari approfondimenti sui principali bisogni emergenti. Per individuare e selezionare gli altri soggetti che andranno a completare il partenariato a sostegno dell’intervento, è emesso un Avviso pubblico per manifestazione di interesse, rivolto ad enti pubblici e del terzo settore.La scadenza per l’invio delle manifestazioni di interesse è fissata al 14 agosto 2020.Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito della Fondazione Mps, contattare telefonicamente il numero 0577-246029 o scrivere una mail via all’indirizzo dai@fondazionemps.it