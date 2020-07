A partire da martedì 4 agosto, viene riattivata la consegna delle tessere “Sosta Pay” nel punto unico di Siena Parcheggi, in via Fontebranda 65 (nei locali degli ex macelli) a Siena.Le card, da richiedere esclusivamente on line sul sito www.sienaparcheggi.com saranno consegnate nei giorni di martedì e giovedì solo previo appuntamento, contattando il numero 0577 228711 o mandando una email a si.park@sienaparcheggi.com