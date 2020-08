Siena, cambia lâ€™orario di alcune manutenzioni alla rete idrica in programma il 4 agosto

La variazione di orario concordata tra AdF e Amministrazione comunale nell’ottica di ridurre il più possibile gli eventuali disagi

Cambia l’orario di alcune manutenzioni in programma martedì 4 agosto a Siena. La variazione di orario è stata concordata tra AdF e amministrazione comunale, nell’ottica di ridurre il più possibile gli eventuali disagi.I lavori sono finalizzati alla sostituzione contatori e adeguamento allacciamenti, anche in adempimento agli obblighi di legge e comporteranno la temporanea sospensione dell’erogazione di acqua alle utenze interessate. Martedì 4 agosto il temporaneo stop al flusso idrico interesserà dalle 8 alle 11 (orario invariato) via delle Campane, via del Poggio, via Monna Agnese e zone limitrofe, mentre dalle 14.30 alle 18.30 (orario modificato) via San Martino, la parte di Piazza del Campo che partendo dalla Cappella arriva fino all’angolo con via del Porrione (curva di San Martino), via del Porrione, vicolo Magalotti e zone limitrofe.AdF coglie l’occasione per un riepilogo delle manutenzioni che da lunedì 3 a giovedì 6 agosto interesseranno alcune zone di Siena.ì Di seguito, le date e gli orari degli interventi e le vie coinvolte nel momentaneo stop del flusso idrico.Lunedì 3 agosto dalle 8.30 alle 11 via Pian d’Ovile, via di Fontenuova, e zone limitrofe; dalle 11.30 alle 13.30 via Bruno Bonci, via Martiri di Scalvaia e zone limitrofe; dalle 14 alle 15.30 via Cesare Battisti, via Montesanto, via Gorizia, via Fiume, viale XXIV Maggio e zone limitrofe; dalle 16 alle 17 viale Vittorio Veneto e zone limitrofe.Martedì 4 agosto dalle 8 alle 11 via delle Campane, via del Poggio, via Monna Agnese e zone limitrofe; dalle 14.30 alle 18.30 (ORARIO MODIFICATO) via San Martino, la parte di Piazza del Campo che partendo dalla Cappella arriva fino all’angolo con via del Porrione (curva di San Martino), via del Porrione, vicolo Magalotti e zone limitrofe.Mercoledì 5 agosto dalle 8 alle 14.30 via Campansi, via del Pignattello e zone limitrofe; dalle 15 alle 17 via Tommaso Pendola, via San Quirico, via di Castelvecchio, via delle Murella, vicolo della Tartuca e zone limitrofe.Giovedì 6 agosto dalle 8 alle 10.30 via del Capitano, piazza Postierla, piazza Duomo, piazza Jacopo della Quercia e zone limitrofe; dalle 11 alle 16 via di Città, vicolo del Bargello, e zone limitrofe.