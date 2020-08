Incendio di vegetazione in strada di Pian del Lago

Sei squadre dell’associazione La Racchetta delle Sezioni di Siena, Sovicille e Castellina in Chianti sono intervenute, poco dopo le 18 di ieri, venerdì 31 luglio, per un incendio alla vegetazione in strada di Pian del Lago nel comune di Siena, in supporto ai Vigili del Fuoco del Comando di Siena.L’area percorsa dal fuoco è stata di circa 2 ettari e mezzo di vegetazione, con l’incendio che ha interessato annessi agricoli e arnie di api di un’azienda di apicoltura e un oliveto.Grazie al rapido intervento di tutte le squadre intervenute l’incendio è stato contenuto evitando che il fuoco arrivasse alle abitazioni adiacenti ed al vicino bosco.