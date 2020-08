Siena, i Vigili del Fuoco soccorrono persona in un'abitazione calandosi dal tetto

I Vigili del Fuoco del Comando di Siena sono intervenuti attorno alle 12 di oggi, lunedì 3 agosto, in via Pantaneto 69 a Siena. All'interno di un'abitazione, una persona anziana non rispondeva e, per poter accedere all'interno, il personale SAF (Speleo Alpino Fluviale) si è calato dal tetto fino alla finestra, posta al terzo piano.Una volta entrata, la squadra dei Vigili del Fuoco ha permesso ai sanitari di accedere all'interno dell'appartamento prendendo così in carico la persona soccorsa che era in stato di coscienza.