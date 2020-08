Siena, modificato lâ€™orario di alcune manutenzioni alla rete idrica in programma il 6 agosto

Modificato l’orario di alcune manutenzioni alla rete idrica in programma giovedì 6 agosto a Siena nell’ottica di ridurre il più possibile gli eventuali disagi.I lavori sono finalizzati alla sostituzione contatori e adeguamento allacciamenti, anche in adempimento agli obblighi di legge e comporteranno la temporanea sospensione dell’erogazione di acqua alle utenze interessate. Giovedì 6 agosto il temporaneo stop al flusso idrico interesserà dalle 8 alle 10.30 (orario invariato) via del Capitano, piazza Postierla, piazza Duomo, piazza Jacopo della Quercia e zone limitrofe, mentre dalle 14.30 alle 18.30 (orario modificato) via di Città, vicolo del Bargello, e zone limitrofe.AdF coglie l’occasione per ricordare anche la manutenzione in programma domani, mercoledì 5 agosto, che comporterà le momentanea interruzione del flusso idrico dalle 8 alle 14.30 in via Campansi, via del Pignattello e zone limitrofe e dalle 15 alle 17 in via Tommaso Pendola, via San Quirico, via di Castelvecchio, via delle Murella, vicolo della Tartuca e zone limitrofe.