Lavori in piazza Rosselli a Siena, cambiano percorsi e fermate dei bus urbani ed extraurbani

Da lunedì 10 agosto interventi nel piazzale della Stazione Fs: le linee per il mare e quella per Fiumicino partiranno dall’autostazione di via Lombardi

A Siena da lunedì 10 agosto e fino al termine dei lavori previsti in piazza Rosselli (piazza della Stazione) sarà interdetto il transito a tutti i veicoli, compresi gli autobus.Le linee urbane ed extraurbane provenienti da viale Mazzini/viale Sardegna/Ponte di Malizia in direzione piazzale Rosselli, transiteranno nel sottopassaggio e quindi lungo viale Sclavo, da dove riprenderanno il consueto percorso.Le fermate presenti in piazzale Rosselli (sia urbane che extraurbane), durante il periodo di chiusura saranno spostate provvisoriamente in viale Sclavo (lato destro ascendente, di fronte gli Uffici Postali, adiacente al marciapiede per una lunghezza di circa 50 metri). La fermata a valle sarà riservata alle linee Urbane (riconoscibile con il codice palina S0008), mentre quella a monte sarà riservata alle linee Extraurbane (codice palina S0385).Le linee di lunga percorrenza (linea 137 Siena-Follonica e la Linea Siena-Aeroporto di Fiumicino) partiranno dall’Autostazione allo stallo n° 2, mentre la linea 142 Siena-Castiglione della Pescaia –Principina a Mare partirà dallo stallo n° 6.Via CampansiSempre a Siena, modifiche anche in via Campansi nei giorni 13, 14 e 15 agosto 2020, dalle ore 17.30 alle ore 24.00. Variazioni ai percorsi interesseranno le linee urbane in partenza da piazza Gramsci verso la Stazione Fs (s3 -s9 -s10 – 60N) e le linee s5 e s10 da piazza del Sale.Per tutti gli ulteriori dettagli, aggiornamenti e news sul servizio è possibile consultare il sito internet www.tiemmespa.it o rivolgersi al servizio Info Mobilità chiamando l'800-922.984 da telefono fisso o l'199-168.182 da cellulare.