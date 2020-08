Alluvione nel senese 2019, Bezzini (Pd): ''Bene risarcimenti ai privati''

Il consigliere regionale rassicura: "Confermate anche risorse per interventi di riduzione del rischio idraulico ad Abbadia San Salvatore"



Nelle scorse ore la giunta regionale ha fatto sapere che si dà finalmente il via al riconoscimento ed all'erogazione del contributo in favore dei cittadini di parti della provincia di Arezzo e di Siena cui le piogge meteoriche e le esondazioni avvenute i il 27 e 28 luglio del 2019 hanno causato danni.



"Si tratta di una questione - spiega Bezzini - che ho seguito personalmente, di concerto con la Giunta, facendo in modo che si ponesse attenzione sia al tema del risarcimento dei privati, che alla necessità di realizzare opere di riduzione del rischio idraulico per prevenire altre situazioni analoghe".



Grazie all’ordinanza 104 del 5 agosto, ora sarà possibile per i privati rendicontare le spese sostenute per ripristinare case e proprietà e chiedere il rimborso rivolgendosi al proprio Comune.



"Rispetto alle risorse disponibili, tutti e 33 i privati cittadini di Abbadia San Salvatore - rassicura Bezzini -saranno rimborsati con un indennizzo massimo di 5mila euro, ai quali andranno complessivamente 125mila euro, mentre un caso segnalato a Sinalunga riceverà un contributo di 5mila euro.

Oltre ai rimborsi, le opere. E’ importante, infatti, intervenire sui territori interessati dagli eventi alluvionali con interventi di difesa del suolo e mitigazione del rischio idraulico in grado di prevenire situazioni analoghe in futuro".



Degli oltre 21 milioni previsti complessivamente i 21.250.000 euro previsti complessivamente del Piano, circa 3 milioni sono serviti subito per finanziare gli interventi di ripristino; circa 2 milioni sono stati destinati alle prime misure di immediato sostegno alla popolazione ed al tessuto sociale e produttivo, mentre i restanti 16.178.897 euro serviranno per uno studio generale dell'area e per interventi di riduzione del rischio idraulico nelle province di Arezzo (la più colpita) e Siena. Di questi, un intervento sarà realizzato anche ad Abbadia San Salvatore. L'obiettivo è innalzare in modo significativo il livello della sicurezza idraulica dell'area ed evitare che un evento meteorologico analogo a quello del luglio 2019 possa causare nuovi danni.