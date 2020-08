Primo furto dopo il lockdown in un esercizio del centro storico di Siena: la Polizia di Stato raccomanda massima attenzione

Un primo furto dopo il lockdown è stato perpetrato, con metodo truffaldino, ad un esercizio del centro storico di Siena.La Polizia di Stato è intervenuta ieri pomeriggio, venerdì 8 agosto, in viale Vittorio Emanuele II a seguito della segnalazione di un furto.Sul posto, i poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Siena, hanno appreso come tre persone - un uomo e due donne - erano entrate insieme nel negozio e, mentre l'esercente si era recata nel retro a seguito della richiesta di alcune mascherine da parte dell'uomo, le complici, con abilità, avevano asportato della merce dal bancone. L'uomo aveva poi pagato le mascherine consegnate dalla proprietaria del negozio ed i tre si erano allontanati.Dopo alcuni minuti, i negozianti si sono accorti della mancanza di alcuni articoli, per un valore di circa 150 euro, e hanno quindi chiamato la polizia, con i tre che ormai avevano fatto perdere le proprie tracce.Gli investigatori stanno indagando per risalire agli autori, probabilmente di origini straniere, vestiti in maniera sportiva e tutti e tre con il volto parzialmente coperto dalle mascherine. Non si esclude che il gruppo possa compiere con analoghe modalità altri furti.La Polizia di Stato raccomanda, pertanto, a tutti gli esercenti la massima attenzione con l’invito a segnalare tempestivamente tutto ciò che possa essere utile ai fini del rintraccio dei malviventi.