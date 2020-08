Cane sofferente per il caldo nel centro di Siena soccorso dalla Polizia di Stato

Grazie all'aiuto di un tassista, il pastore tedesco è stato trasportato presso una clinica veterinaria

Attorno all’una di sabato scorso, 8 agosto, sotto un sole cocente, gli agenti delle Volanti della Questura di Siena hanno notato, in via Banchi di Sotto, un cane disteso per terra in evidente stato di malessere.L’animale, un pastore tedesco di dodici anni, tenuto al guinzaglio dal proprietario, si era improvvisamente disteso a terra manifestando serie difficoltà respiratorie. Il proprietario aveva contattato una clinica veterinaria che però non effettua servizio di trasporto animali e era riuscito a trovare soluzione per condurre il cane, e poterlo curare, presso la struttura. L’ auto del propietario, peraltro, si trova fuori porta Romana, distanza che il cane non poteva assolutamente percorrere in quelle condizioni.Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, aiutati da alcuni passanti, hanno reperito delle bottiglie d’acqua dissetando e rinfrescando il povero animale. Hanno quindi chiamato un taxi per poterlo trasportare urgentemente presso la clinica.L’autista del mezzo, giunto solo dopo pochi minuti, con ammirevole disponibilità ha acconsentito a trasportare il cane ed a porlo così alle cure della clinica veterinaria.