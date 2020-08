Problematiche viabilitÃ  Siena,Â sindacati: ''Non ci fermeremo nelle segnalazioni dopo primo risultato in piazza Postierla''

"Abbiamo appena appreso, con soddisfazione, che la denuncia fatta la scorsa settimana attraverso i mezzi d'informazione ha portato i suoi frutti, infatti da domani (mercoledì 12 agosto) i pollicini non transiteranno più in via San Pietro – piazza Postierla – via Stalloreggi ma passeranno da via delle Cerchia - come da noi suggerito - in tutti e due i sensi di marcia, in sicurezza e soprattutto evitando lo ‘slalom’ tra pedoni e tavoli." Così una nota congiunta delle segreterie provinciali coordinamento Tiemme Spa di FILT-CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTIComunque non ci fermeremo, continueremo a segnalare tutte le situazioni di pericolo, sia per i cittadini che per i turisti, che ci sono nella nostra città."