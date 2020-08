Arrivano al Ruffolo i servizi a banda ultralarga sulla fibra Terrecablate

Nuovo intervento nella periferia di Siena per potenziare la rete e garantire servizi efficienti ai cittadini

Nuovo investimento di Terrecablate per coprire con la propria rete in fibra ottica altri quartieri della periferia di Siena. Dopo l'intervento a Pian delle Fornaci, la società di telecomunicazioni sta ultimando i lavori nell'area residenziale di strada di Ruffolo dove si potrà navigare ad alta velocità senza più problemi di connessione e lentezza dei collegamenti.Terrecablate, rispondendo alle richieste degli abitanti del quartiere a ovest del centro storico, ha deciso di investire in questa zona dove non erano presenti servizi a banda Ultralarga attraverso una copertura capillare in tecnologia FTTH.Nel lungo periodo di lockdown, molti cittadini si sono resi conto dell'importanza di una connettività affidabile che consentisse di lavorare o studiare da casa, e di migliorare le performance di tutti i sistemi domestici come ad esempio le smart tv. Tutto questo ora sarà possibile con la fibra di Terrecablate che ha già predisposto le infrastrutture per garantire ai nuovi clienti l'allacciamento alla rete in tempi brevi. Gli interessati potranno rivolgersi al numero verde 800 078 100 per avere maggiori informazioni.Terrecablate è la società di telecomunicazioni senese che opera sulla propria rete in fibra ottica per rispondere alle richieste del territorio, non solo in prospettiva di business, ma soprattutto per garantire servizi efficienti a tutti i cittadini ed imprese. Migliaia di utenti privati e aziende hanno già scelto la società senese per i servizi di telecomunicazione riscontrando professionalità e alta qualità delle performance.