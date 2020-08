Rissa in Piazza del Campo: la Polizia denuncia due ventenni

Due ventenni senesi, sono stati denunciati dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Siena per il reato di rissa, avvenuta in Piazza del Campo la notte fra martedì 7 e mercoledì 8 luglio scorsi.La ricostruzione degli eventi da parte degli investigatori della Squadra Mobile si è resa possibile anche grazie ad alcune testimonianze chiave, oltre al supporto di filmati amatoriali girati quella sera in Piazza del Campo.Dalle indagini è emerso che i due 20enni, probabilmente sotto l’effetto di sostanze alcoliche, avrebbero iniziato - apparentemente senza motivo - ad insultare e provocare, con atteggiamento di sfida, altri giovani presenti sul posto.Di lì a poco, alcuni loro amici li avrebbero raggiunti fino a formare un gruppo di una decina persone. Uno di loro avrebbe iniziato a tirare spintoni facendo cadere a terra un altro giovane, subito tempestato da calci e pugni provenienti da più parti. A quel punto, gli animi si sono scaldati e, nella concitazione, è stato sferrato un pugno al volto di un minorenne, centrato all’occhio destro.La rissa è terminata quando si è sparsa fra i giovani la notizia dell’imminente arrivo della Polizia, che ha provocato il fuggi fuggi generale.Alla luce degli elementi raccolti, la Polizia di Stato ha denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siena i due 20enni per il reato di rissa.Da quella notte, informa la Questura, non si sono più registrati simili episodi di violenza, mentre proseguono intanto i servizi di vigilanza interforze.