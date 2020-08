Comune di Siena, consegna tesserini venatori per la stagione 2020/2021

Da lunedì 17 agosto, parte a Siena la consegna dei tesserini venatori per la stagione 2020/2021. I cacciatori iscritti alle associazioni venatorie devono obbligatoriamente rivolgersi a quelle di appartenenza, nelle rispettive sedi di Siena, mentre quelli non iscritti possono richiederli (non più di tre a persona) recandosi al Servizio Polo per il cittadino e imprese (Fosso di Sant'Ansano 10), dal 17 agosto al 18 settembre dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13, il martedì e il giovedì anche dalle ore 15 alle ore 17. Dal 21 settembre la consegna prosegue dal mercoledì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 13 e il giovedì dalle ore 15 alle ore 17.Per accedere agli uffici comunali è obbligatorio l'uso corretto della mascherina e del gel igienizzante che si trova all’ingresso dei locali, inoltre sono vietati gli assembramenti sia all'interno sia sulla strada di accesso antistante.Per il ritiro dei tesserini i richiedenti dovranno esibire il Porto d'armi in corso di validità, la ricevuta attestante il versamento della tassa di concessione governativa e regionale per l'esercizio venatorio e quella comprovante l’avvenuta iscrizione all'A.T.C. (Ambito Territoriale di Caccia), il tesserino giallo allegato al porto d’armi e quello valido per la precedente stagione venatoria o ricevuta dell'avvenuta restituzione dello stesso.