Questa mattina, giovedì 13 agosto, gli agenti delle Volanti della Questura di Siena sono intervenuti in soccorso di una donna che aveva manifestato chiare ed imminenti intenzioni suicide.Gli agenti, dopo esseri arrampicati per le ringhiere del palazzo e dopo aver sfondato la porta dell'abitazione della donna, sono riusciti a trarla in salvo. La donna, raggiunta quindi anche dai familiari, è stata quindi affidata alle cure dei sanitari del 118.