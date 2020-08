Siena, 15enne si diverte a saltare su un'auto: la Squadra Mobile lo individua e lo denuncia per danneggiamento

Proseguono i controlli della Polizia di Stato in piazza del Mercato

La Polizia di Stato di Siena ancora in prima linea per assicurare alla giustizia gli autori degli episodi di degrado e micro-criminalità nel centro storico.Questa volta a finire nei guai è stato un quindicenne che, nella notte fra il 4 ed il 5 agosto scorsi, durante una delle sue scorribande notturne, per le quali il minore è stato più volte identificato dai poliziotti della Questura nel centro storico, dopo essersi arrampicato su un muretto in piazza del Mercato, è saltato sopra il tetto di un’autovettura, lì parcheggiata, provocando seri danni alla carrozzeria.Il ragazzo è stato però notato da un testimone, che ha voluto fornire alla Polizia una dettagliata descrizione fisica dell’autore dell’atto vandalico.Non è stato, quindi, difficile per gli investigatori della Squadra Mobile, che ormai hanno un quadro abbastanza chiaro dei giovani “più vivaci” che frequentano la zona, individuarlo.La vittima, particolarmente indignata nel constatare i danni arrecati alla propria macchina, ha poi sporto querela per l’episodio delittuoso subito ed il 15enne è stato, pertanto, denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori di Firenze, davanti alla quale dovrà rispondere del reato di danneggiamento.