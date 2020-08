Accesso limitato al Duomo di Siena per la cerimonia dell'Offerta del Cero

Il Comune di Siena informa che questo pomeriggio, venerdì 14 agosto, per le tradizionali celebrazioni in onore di Maria Santissima Assunta in cielo, Patrona e Regina di Siena e del suo antico Stato, la cerimonia per l’offerta del cero che si terrà alle ore 17,30 in Duomo sarà su invito.



Una misura restrittiva, tesa al contingentare gli ingressi per l’emergenza sanitaria da Covid-19.