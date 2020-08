Regionali 2020, In Campo: ''A sostegno di Eugenio Giani e del centrosinistra''

"In questi giorni di chiusura delle liste per le prossime elezioni regionali, la nostra associazione è stata contattata da diverse espressioni del centrosinistra per essere presente con candidature di rappresentanza alle elezioni regionali." Così l'inizio di un intervento dell'associazione In Campo."Nel ringraziare per l’attenzione e la considerazione mostrata per i singoli e per l’associazione, abbiamo ritenuto che in questa fase la nostra dimensione più giusta fosse quella cittadina, dove stiamo concentrando i nostri sforzi sui tanti problemi che connotano questo difficile periodo.Vogliamo comunque ribadire che la nostra associazione, nata nel novembre 2018 dopo l’esperienza delle elezioni amministrative, ha nel suo DNA tutti i principi di uguaglianza, giustizia, legalità, solidarietà che rappresentano gli elementi fondanti del centrosinistra.Per questi motivi siamo al fianco di Eugenio Giani quale candidato del centrosinistra alla Presidenza della Regione per le prossime elezioni del 20 e 21 settembre e lo sosteniamo con tutto il nostro impegno, insieme a tutte le altre forze del centrosinistra, convinti della sua vittoria."