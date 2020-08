Le prossime manutenzioni alla rete idrica in programma a Siena

A Siena nei giorni 18, 19, 20 e 26 agosto proseguono le manutenzioni programmate per l’installazione di misuratori a tecnologia avanzata (con telelettura) e adeguamento degli allacciamenti, anche in adempimento agli obblighi di legge. Un forte investimento in innovazione e sostenibilità, che dota la città del Palio di misuratori di ultima generazione e la colloca all’avanguardia, con vantaggi per i cittadini e per l’ambiente.I lavori comportano necessariamente la temporanea sospensione dell’erogazione di acqua, soprattutto in presenza di impianti vetusti, presenti in gran numero nel centro storico. AdF è costantemente impegnata, laddove è possibile, a modulare tempi e modalità di esecuzione dei lavori al fine di ridurre al minimo i disagi per cittadini e attività economiche, in collaborazione con l’amministrazione comunale.Di seguito i prossimi interventi pianificati per agosto, con date, orari e vie interessate dalla temporanea sospensione dell’erogazione idrica:Martedì 18 agosto: dalle 8.30 alle 12 piazza Fabio Bargagli Petrucci, via della Stufa Secca e zone limitrofe, dalle 14 alle 17 via Pietro Nenni, via Di Vittorio e zone limitrofe;Mercoledì 19 agosto: dalle 8.30 alle 12 via Goffredo Mameli e zone limitrofe;Giovedì 20 Agosto dalle 8.30 alle 11 via Enea Ciacci, via del Colle e zone limitrofe;Mercoledì 26 agosto dalle 8.30 alle 12 via Vallerozzi.