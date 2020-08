Ruba in un negozio di Siena e aggredisce i Carabinieri: arrestata

Nel pomeriggio di ieri, martedì 18 agosto, i Carabinieri della Stazione di Siena centro hanno arrestato e denunciato una donna di origini brasiliane per resistenza e minaccia aggravata a pubblico ufficiale.Nel corso di un servizio del controllo del territorio, finalizzato a reprimere i delitti contro il patrimonio, i militari hanno fermato la donna la quale, poco prima, aveva effettuato un furto di capi di abbigliamento presso un negozio del centro cittadino. Nel corso delle operazioni di identificazione, la stessa ha però opposto una ferma resistenza ai militari dell'Arma aggredendoli con calci e pugno.Dopo averla immobilizzata, i carabinieri hanno quindi provveduto a perquisizione personale, nel corso della quale sono stati rinvenuti i capi rubati che sono stati riconsegnati al legittimo proprietario.I militari operanti sono stati visitati presso il pronto soccorso del policlinico di Siena a seguito delle lesioni riportate e sono stati entrambi giudicati guaribili in sette giorni. La donna è stata arrestata e denunciata all'Autorità competente, oltre che per il furto perpretato, anche per i reati di resistenza e minaccia aggravata a pubblico ufficiale.