Siena, le prossime manutenzioni programmate da AdF

Proseguono nei giorni dal 24 al 27 agosto, a Siena, le manutenzioni programmate per l’installazione di misuratori a tecnologia avanzata (con telelettura) e adeguamento degli allacciamenti, anche in adempimento agli obblighi di legge.I lavori comportano necessariamente la temporanea sospensione dell’erogazione di acqua: laddove è possibile, AdF è impegnata a modulare tempi e modalità di esecuzione degli interventi per ridurre il più possibile i disagi per cittadini e attività economiche, in collaborazione con l’amministrazione comunale.Di seguito gli interventi pianificati per la prossima settimana, con date, orari e vie interessate dalla temporanea sospensione dell’erogazione idrica:Lunedì 24 agosto: dalle 8.30 alle 10 strada di Marciano, via Strozzi, via Mario Bandini, strada della Befana, strada delle Coste e zone limitrofe; dalle 10.30 alle 12 via C. Cittadini, via Quinto Settano, strada Petriccio e Belriguardo, via Gallerani e zone limitrofe; dalle 11.30 alle 13 via Dante Alighieri e zone limitrofe.Martedì 25 agosto: dalle 8.30 alle 10.30 via Simone Martini, viale Sardegna e zone limitrofe; dalle 10.30 alle 12.30 strada dei Cappuccini, via Fracassi, via Giuliotti, via Gallori, via Michelangelo, via Franchi, via della Pergola, via Pratesi e zone limitrofe; dalle 14 alle 17 via di Doccia, via Socino, passaggio del Doccino e zone limitrofe.Mercoledì 26 agosto: dalle 8.30 alle 12 via Vallerozzi, via Pian d’Ovile, via di Fontenuova, piazzetta Felici e zone limitrofe; dalle 14 alle 17 strada degli Agostoli e zone limitrofe.Giovedì 27 Agosto dalle 8.30 alle 12 strada di Montalbuccio, via Frajese e zone limitrofe.