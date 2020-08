Degrado a Siena, PD: ''Garantire sicurezza, ma anche maggior dialogo e iniziative per rispondere al disagio giovanile''

"Ormai da molti mesi, in alcune zone della città, principalmente in Piazza del Mercato e Salicotto, ma anche in Piazza del Sale e dintorni, assistiamo a forme di degrado e tensione: situazioni continue che creano problemi e forte preoccupazione alla popolazione di quelle zone. Gli episodi di questi ultimi giorni sono la conferma che questi gruppi di giovani, oltre agli schiamazzi e alle bravate, praticano anche forme di violenza verso altri coetanei e verso la popolazione residente. Giusto dunque ascoltare il grido di allarme e invitare tutte le istituzioni preposte ad attivarsi in modo coordinato per arginare questo fenomeno di degrado." Così interviene, con una nota, l'Unione comunale del Partito Democratico di Siena.



"Non c’è dubbio, servono risposte decise e tempestive nel rispetto della legge e senza sostituirsi a chi ha il compito di garantire lo stato di diritto. Alle Forze dell’ordine compete presidiare il territorio, tutelare la serenità dei rioni e dei suoi abitanti, in maniera ora più incisiva.



Possiamo far finta, come ci sembra stiano facendo il Sindaco e alcuni esponenti del centrodestra, che sia solo un problema di ordine pubblico e che riguardi solo le Forze dell’ordine o afferente a individui che vengono da fuori città? Ricordiamo che la maggioranza che governa Siena aveva fatto dell’ordine e della sicurezza il perno del proprio programma elettorale. Che cosa ha fatto però in concreto? I risultati, purtroppo parlano chiaro: poco o niente, solo chiacchiere e propaganda.



C’è un campo, quello sociale, del disagio giovanile, della dispersione scolastica, del bullismo e delle opportunità per l’inserimento nel mondo del lavoro, dove purtroppo è stato fatto molto poco. Dunque queste fragilità giovanili coinvolte nelle vicende di insicurezza, hanno bisogno di maggiore dialogo e integrazione tra le comunità educative della nostra Città, con il Comune in testa, le Istituzioni, le Scuole, le Contrade, le organizzazioni sociali economiche e il mondo del volontariato.



E’ evidente che su questa materia si fa molta propaganda e retorica senza azioni concrete a salvaguardia dei cittadini, lasciandoli inesorabilmente da soli.



La testimonianza precisa di quanto sopra è la scelta dell’istituzione di un assessore alla sicurezza che non ha prodotto nessun risultato positivo in quando da ormai oltre due anni il degrado della città è tristemente aumentato.



Per concludere, riteniamo che sia necessario un maggiore dialogo per costruire alcune risposte su questi problemi e accompagnare i nostri giovani più concretamente. Tutto ciò vale non meno di tutti i proclami e sarebbero molto più efficaci di tante declamazioni propagandistiche sulla sicurezza che il Centro Destra ama fare da tempo."