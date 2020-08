Siena, chiusura alla viabilitÃ  del ponte di Ravacciano

Dalle ore 9 del 24 agosto e fino alle ore 12 del prossimo 4 settembre norme particolari di circolazione veicolare a Siena per consentire l’effettuazione di lavori di consolidamento al ponte di Ravacciano dove sarà interdetto il transito.L’accesso all’omonimo quartiere avverrà esclusivamente da via L. Maitani con senso unico alternato attraverso impianto semaforico tra via del Vecchietta e via S. Martini. Senso unico in via S. Martini, tra via Maitani e viale Sardegna, verso quest’ultimo.