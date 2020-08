Lavori sul ponte di Ravacciano a Siena, modifiche ai percorsi dei bus

Le variazioni saranno in vigore dalle 9 di lunedì 24 agosto alle 12 di venerdì 4 settembre

A Siena, per i lavori che interesseranno l’area del ponte di Ravacciano, dalle ore 9 di lunedì 24 agosto alle ore 12 di venerdì 4 settembre 2020 è prevista la chiusura al transito di via L. Memmi (Ponte di Ravacciano), l’istituzione del senso unico di marcia regolato da semaforo in via L. Maitani (tra le intersezioni con via del Vecchietta e via Martini) e l’istituzione del senso unico di marcia in via S. Martini (tra le intersezioni con Via Maitani e V.le Sardegna) in direzione Viale Sardegna. DI conseguenza saranno in vigore delle modifiche ai percorsi delle linee urbane di Tiemme interessate al transito nella zona.In particolare saranno coinvolte dalle variazioni le linee urbane s19 effettuata con minibus, le linee s8 (delle ore 7,30), s34, s38, 102 (che in direzione centro effettueranno deviazione in viale Sardegna e viale Mazzini); le linee 107, 109, 111, 112, 114, 134, 139, 54A e 57P in partenza dall’Autostazione, che effettueranno deviazione in viale Mazzini e via Beccafumi.Per tutti gli ulteriori dettagli, aggiornamenti e news sul servizio è possibile consultare il sito internet www.tiemmespa.it o rivolgersi al servizio Info Mobilità chiamando l'800-922.984 da telefono fisso o l'199-168.182 da cellulare.