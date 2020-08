Siena, impiego notturno della Polizia Municipale: intervento della UIL FPL

"Apprendiamo dalla stampa locale che l’Amministrazione comunale ha intenzione di attivare servizi notturni di vigilanza della Polizia Municipale estendendone l’orario all’intera notte. Tali servizi sarebbero finalizzati, secondo quanto riportato dagli stessi organi di informazione, alla prevenzione e repressione dei reati che sovente si consumano in quelle ore in alcune parti del centro cittadino e alla tutela dell’ordine pubblico." Così un intervento di Walter Biagini della UIL FPL Toscana Sud-Est."E’ appena il caso di ricordare che l’estensione del servizio della Polizia Municipale oltre il normale orario di lavoro concordato e deliberato è materia che attiene ad un progetto concordato con le OO.SS. ben definito sia nell’orario che nelle modalità e finalità di espletamento del servizio. Una modifica di tale progetto non può che passare attraverso gli stessi tavoli di confronto che hanno portato alla sua definizione.Tuttavia questa O.S. si vede costretta ad intervenire ancora una volta a tutela della sicurezza degli operatori della Polizia Municipale di Siena. E’ infatti impensabile che gli attuali dispositivi in dotazione alla Polizia Municipale di questa città siano sufficienti a garantire, in ogni circostanza, la sicurezza degli operatori e più in generale dei cittadini.Quello dell’armamento degli appartenenti ad un corpo che, in tutto e per tutto, è chiamato quotidianamente a svolgere servizi di polizia è un problema che le varie amministrazioni che si sono succedute alla guida del Comune hanno volutamente ignorato nel corso di questi anni. Oggi la situazione che si va determinando con il progressivo deteriorarsi, anche nella nostra città, delle basilari regole della convivenza civile, rende inevitabile affrontare anche questo argomento.Ci aspettiamo quindi che l’Amministrazione convochi quanto prima un tavolo di confronto con tutte le parti in causa affinché si affrontino le problematiche inerenti la sicurezza di chi è chiamato tutti i giorni a garantire la sicurezza e la tranquillità dichi vive, lavora o comunque si trova a godere della bellezza di questa città."