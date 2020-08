Regionali 2020 - Sabrina Pirri (Toscana a Sinistra): ''Scuola deve riaprire, ma ricordiamoci dell'edilizia scolastica''

"La scuola deve riaprire, perché la Costituzione tutela la salute all’art 32, ma all’articolo successivo, il 33, tutela il diritto all’istruzione, istituendo scuole statali di ogni ordine e grado. Ma la pandemia ha acuito i veri problemi della scuola italiana: la classe docente più precaria e più vecchia d’Europa, bloccata fino a oltre 67 anni dalla legge Fornero, e l'edilizia scolastica. Tema quest'ultimo dimenticato da tutti in questi giorni di dibattito sulla riapertura" così Sabrina Pirri, ex preside del Piccolomini e candidata alle elezioni regionali con Toscana a Sinistra per Fattori presidente.



"Nei centri storici, Siena compresa, le scuole han spesso sedi più adatte a esser musei che a ospitar corpi vivi e giovani, con tutti i conseguenti problemi relativi ai trasporti - prosegue Pirri -. Costruire nuove scuole, o ristrutturare quelle esistenti costa, ma dovrebbe esser la priorità di un paese civile. Mentre i banchi sono uno specchietto per le allodole.



La provincia di Siena ha fruito di interventi più recenti di edilizia scolastica, tutti ai margini dei centri storici: il Roncalli a Poggibonsi, il nuovo Artusi a Chianciano, il nuovo Poliziano a Montepulciano, l’ampliamento del Volta a Colle - puntualizza la candidata di Toscana a sinistra -. Mentre a Siena ora si parla di spostare il liceo delle scienze umane nell’ex seminario di Montarioso e il Monna Agnese nei locali del mai inaugurato edificio della provincia. Tutti interventi che non saranno certo brevi come invece la situazione richiederebbe".



"La Regione, per noi di Toscana a Sinistra, dovrebbe investire in un piano speciale per l'edilizia scolastica pubblica, con fondi propri da sommare a quelli di derivazione ministeriale ed europea. I soldi ci sono, ma servono scelte politiche chiare: ogni euro pubblico deve andare a sostegno della scuola pubblica. Questa è la nostra proposta di governo" aggiungono Fiorenza Bettini, Roberto Fondelli, Michele Pinassi, Lia Valentini, Michele Vittori, Lia Valentini, Michele Pinassi, candidate e candidati di Toscana a Sinistra, insieme a Sabrina Pirri, per Fattori presidente.